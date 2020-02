Der Touristikkonzern Tui (ISIN: DE000TUAG000) wird der Hauptversammlung an diesem Dienstag in Hannover eine Dividende in Höhe von 0,54 Euro vorschlagen. Gegenüber dem Vorjahr (0,72 Euro) ist dies eine Kürzung um 25 Prozent. Beim derzeitigen Aktienkurs von 11,31 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 4,77 Prozent. Tui gab im Dezember auch eine Anpassung der Dividendenpolitik ab dem Jahr 2021 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...