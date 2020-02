Jeder deutsche Staatsbürger besitzt eine individuelle und einmalige Rentenversicherungsnummer, die ihn sein gesamtes Leben begleitet. Erfahren Sie, was Sie über die RV-Nummer wissen müssen und was die Ziffern bedeuten.

Die Rentenversicherungsnummer (RVNR) ist ein Identifikationskennzeichen versicherter Personen in der Gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland. Die zwölfstellige RVNR setzt sich aus Buchstaben und Ziffern zusammen. Der Aufbau der Rentenversicherungsnummer ist auf den ersten Blick nicht direkt erkennbar. Was jedoch sofort ins Auge sticht, ist, dass der eigene Geburtstag Bestandteil dieser Nummer ist. Doch wofür stehen die anderen Ziffern und wo genau ist die Rentenversicherungsnummer zu finden?

Lesen Sie hier alles, was Sie über die Rentenversicherung wissen müssen und wie sich die RVNR zusammensetzt.

Wo finde ich meine Rentenversicherungsnummer?

Ihre Rentenversicherungsnummer steht in Ihrem Sozialversicherungsausweis, direkt unter den persönlichen Daten. Den Sozialversicherungsausweis mit Ihrer Versicherungsnummer erhalten Sie in der Regel, wenn Sie ins Berufsleben einsteigen und den ersten Job annehmen. Hierbei ist die Art der Beschäftigung nicht von Bedeutung. Wer jedoch nach 2005 geboren wurde, erhält seine RVNR automatisch bei seiner Geburt. Neben dem Ausweis steht die mehrstellige RV-Nummer auch auf der Renteninformation, die Versicherte einmal jährlich per Post erhalten.Die Rentenversicherungsnummer ist ebenfalls auf der Meldebescheinigung zur Sozialversicherung abzulesen, die der Arbeitgeber ...

