Solide Schuldner können ihre Wünsche derzeit sehr günstig finanzieren. Doch die Zinssätze bei Ratenkrediten variieren je nach Kreditwürdigkeit mitunter stark. Die besten Angebote nach Bonität.

Eine neue Küche bestellen? Endlich das Bad renovieren? Oder die lang ersehnte Weltreise antreten? Die Niedrigzinsphase weckt Begehrlichkeiten. Schließlich sind auch die Kreditzinsen zusammen geschmolzen wie Eis in der Sonne. Und wer eine sehr gute Bonität hat, der kann seine Wünsche relativ günstig realisieren beziehungsweise finanzieren. Denn bonitätsabhängige Ratenkredite gibt es schon ab 1,49 Prozent.

Wie der Name schon sagt, ist für diese Finanzierung die Bonität, also die Kreditwürdigkeit, die Hauptvoraussetzung. Kreditinstitute wollen grundsätzlich sicher gehen, dass sie ihre verliehenen Gelder zusätzlich der Zinsen zurückerhalten, daher wird bei jedem Kreditantrag die Bonität des Kreditnehmers überprüft.

Die Beurteilung der Kreditwürdigkeit findet sowohl bei einem bonitätsabhängigen, als auch bei einem bonitätsunabhängigen Kredit statt. Bei einem bonitätsabhängigen Ratenkredit wirkt sich die Bonität zusätzlich noch auf den Zinssatz aus. "Bei besonders guter persönlicher Bonität kann ein bonitätsabhängiger Ratenkredit Sinn machen, weil in einem solchen Fall der Zinssatz niedriger ausfällt", sagt Andrea Heyer von der Verbraucherzentrale Sachsen. "Bei einer geringen beziehungsweise schlechteren Bonität erhalten Kreditnehmer dagegen einen höheren Zinssatz."

Die besten bonitätsabhängigen Ratenkredite für drei Laufzeiten

15.000 Euro Ratenkredit (bonitätsabhängig), Online Konditionen bei bester BonitätLaufzeit: 36 MonateLaufzeit: 60 MonateLaufzeit: 84 MonateIkano Bank1,49%Ikano Bank1,49%Ikano Bank1,49%Bank of Scotland1,58%SWK Bank1,55%SWK Bank1,55%1822direkt1,74%Bank of Scotland1,58%Bank of Scotland1,58%BBBank eG 1,98%1822direkt1,64%1822direkt1,64%OYAK ANKER Bank1,98%BBBank eG 1,98%BBBank eG 1,98%CreditPlus Bank1,99%OYAK ANKER Bank1,98%OYAK ANKER Bank1,98%SKG Bank1,99%CreditPlus Bank1,99%CreditPlus Bank1,99%norisbank2,69%SKG Bank1,99%SKG Bank1,99%Quelle: FMH Finanzberatung; Stand: 27.01.2020; ausgewertet wurden 26 bundesweite Banken

Die FMH-Finanzberatung hat für die WirtschaftsWoche die günstigsten Angebote ...

