Nach einem ruhigen Wochenstart am gestrigen Montag nimmt der DAX heute erneut Anlauf, um sein erst vor drei Wochen markiertes Allzeithoch bei 13.640 Punkten zu knacken. Nur zwei Punkte, bei 13.638 Punkten kommt der Rekordversuch zum Halt und der DAX fällt wieder zurück. Aktuell notiert er mit einem Plus von 0,8 Prozent bzw. 109 Punkten bei 13.603 Punkten. Die Anleger erhoffen sich am Nachmittag neuen Schwung von den US-Börsen, nachdem dort gestern bereits wieder neue Rekordmarken erzielt w..

Den vollständigen Artikel lesen ...