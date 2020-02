Der "Frequentis-Konflikt" (ich berichtete gestern) ist noch nicht ganz gelöst. Auch auf Rückfrage wurde mir bestätigt, dass ich Frequentis aus dem Österreich-wikifolio veräussern müsse. Das würde für mich schon passen, kaufe ich das Papier halt im Depot, ich hab aber noch das "Höchstgericht" eingeschaltet und wikifolio-Boss Andreas Kern um eine Umreihung der Frequentis aus dem Deutschland-, in das Österreich-Universum gebeten. Bin gespannt. Frequentis ( Akt. Indikation: 21,00 /21,20, 1,92%) Was neue Orders betrifft, so interessiert mich derzeit sehr eine Aufstockung bei der OMV.OMV ( Akt. Indikation: 43,15 /43,18, -0,01%) Bezeichnung Kaufkurs Aktueller Kurs Schlusskurs seit Kauf Kurswert ISIN Wert vom Differenz Differenz ...

