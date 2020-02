Die BKS Bank steigert neuerlich ihren Gewinn. Der Vorstand erwartet - auf Basis vorläufiger, nicht geprüfter Daten - ein Konzernergebnis (Konzernjahresüberschuss vor Steuern) zum 31.12.2019 in Höhe von rund 100 Mio. Euro, was im Vergleich Vorjahr einen Anstieg um etwa 20 Prozent bedeuten würde. Ursachen für die deutlich positive Entwicklung seien insbesondere die erfreuliche operative Geschäftsentwicklung, das rückläufige Kreditrisiko sowie die positive Entwicklung der Finanzmärkte gewesen, so das Institut. Vor diesem Hintergrund plant der Vorstand, der 81. Hauptversammlung vorzuschlagen, für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende in Höhe von 0,25 Euro pro Aktie auszuschütten. Dies entspricht einer Erhöhung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...