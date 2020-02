Beim Handel mit Optionsschein fokussieren sich die Stuttgarter Anleger am Dienstag auf zwei DAX-Werte. Zum einen kaufen die Anleger einen Call-Optionsschein auf Allianz (WKN MF9FMJ). Der DAX-Konzern legt am 21. Februar Zahlen zum Geschäftsjahr 2019 vor. Heute notiert Allianz bei rund 229 Euro ein halbes Prozent im Plus. Zum andern handeln die Anleger an der EUWAX einen Call-Optionsschein auf RWE (WKN MC6EH3). Auch hier sind vor allem Käufer aktiv. Die RWE-Aktie setzt heute ihre Aufwärtsbewegung ...

