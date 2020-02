Nasdaq-100 - Fast am Ziel

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index scheint seit Tagen in seiner eigenen Welt unterwegs zu sein. Den Sell-off an den Märkten im Zuge der Corona-Virus-Epidemie im Januar sieht man im Chart des Technologiewerteindex kaum. Der Index erreichte als erster neue Hochs und setzt seine Serie neuer Rekordstände auch in dieser Woche fort.

Erfreulicherweise folgt der Index dem zuletzt an dieser Stelle vorgestellten Prognosepfeil nahezu perfekt, womit es keinen Grund gibt, davon abzuweichen. Das erste Ziel bei 9.430 Punkten ist bereits erreicht. In der Folge konsolidierte der Index etwas, um gestern die Rally fortzusetzen. Die neu entstehenden Hochs triggern das zweite Ziel bei 9.590 Punkten. Darüber wäre sogar eine extreme Aufwärtstrendverschärfung denkbar, welche fünfstellige Kurse im Index nach sich ziehen könnte.

Absicherungen können nun bereits deutlich unter das Tief bei 9.357 Punkten nachgezogen werden. Damit können im Long-Trade keine Verluste mehr entstehen, es sei denn, es käme zu einem massiven Downgap. Rückläufe auf das alte Allzeithoch bei 9.272 Punkten wären im Sinne eines trendbestätigenden Pullbacks positiv zu werten und würden nochmals Einstiegschancen bieten.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 24.12.2019 - 10.02.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2015 - 10.02.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

