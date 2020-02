Diese Aktie hat die Höchstprämie geschafft…

Liebe Leserin, lieber Leser,

schon in der vergangenen Woche schrieb ich Ihnen an dieser Stelle, wie ich die Strategie dieses Dienstes idealerweise sehe: Wir verdienen unser Geld in Trends. Niemand wird es schaffen, punktgenau Kursgewinne vorherzusagen. Dann, wenn ein großer Trend ausbricht, lässt sich Geld verdienen, wenn die Trends nur stark und groß genug sind.

In dieser Woche haben wir nun ein ausgezeichnetes Beispiel für einen sogenannten Trendbruch: Eine Aktie hat es geschafft, einen Trend bemerkenswert zu brechen und in einen noch bemerkenswerteren Aufwärtstrend umzuschwenken. Unser Sorgenkind, Isra Vision, ist durch ein Ereignis durch die Decke gegangen, wie es so schön heißt und steht nun auf der Sonnenseite unseres Depots.

