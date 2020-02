OFF ANVERS ISLAND, Antarktis (WNM/Reuters/Greenpeace) - Einzelne Pinguin-Kolonien in der Antarktis sind in den vergangenen 50 Jahren um rund 60 Prozent eingebrochen. Das zeigen aktuelle Untersuchungen. Ein Forschungsteam hatte Zügelpinguine auf der nordostantarktischen Insel Elephant Island untersucht. Der dramatische Rückgang der Zügelpinguine liegt unter anderem an der Klimakrise: Denn verschwindet das Eis, schrumpfen die Krillbestände. Tiere wie Pinguine verlieren ihre Hauptnahrungsquelle. "Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...