Nur das Coronavirus dürfte die aktuelle Kauflaune an den Aktienmärkten bremsen können. Chartexperten glauben, dass der Dax nun eine neue Marke ins Visier nimmt.

An den Börsen in Frankfurt und New York haben zuletzt neue Rekordstände die Furcht vor dem Coronavirus in den Hintergrund rücken lassen. Am Mittwochmorgen notierte der Dax auf außerbörslichen Handelsplattformen vorbörslich knapp im Plus.

Am Dienstag hatte der Dax seine wenige Wochen alte Bestmarke übertroffen und war auf ein neues Rekordhoch von 13.668 Punkten gestiegen. Er schloss ein Prozent fester bei 13.627 Zählern. Chartexperten gehen davon aus, dass der deutsche Leitindex nun die Marke von 15.000 Zählern ins Visier nimmt.

1 - Vorgabe aus den USA

In Erwartung einer Eindämmung der Coronavirus-Epidemie haben sich Anleger am Dienstag wieder mit US-Aktien eingedeckt. Im späten Handel gab die Wall Street einen Teil ihrer Gewinne aber wieder ab. Der Dow Jones-Index stagnierte letztendlich bei 29.276 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 0,1 Prozent auf 9638 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 0,2 Prozent auf 3357 Punkte zu. Nasdaq und S&P markierten im Handelsverlauf jeweils den zweiten Tag in Folge neue Bestmarken.

Bei den Unternehmen stach der Mobilfunkanbieter Sprint mit einem Rekordkurssprung von knapp 75 Prozent heraus. Der Richter im Schlüsselprozess um die milliardenschwere Fusion mit dem Rivalen T-Mobile segnete den Zusammenschluss ab. Der Deal werde sich langfristig positiv auf die Tochter der Deutschen Telekom auswirken, prognostizierte Analyst Colby Synesael vom Vermögensverwalter Cowen.

2 - Handel in Asien

Die asiatischen Märkte zeigen sich am Mittwochmorgen durchwachsen und folgen nicht der weltweiten positiven Stimmung an den Börsen. Die Investoren benötigen laut Experten wohl mehr Beweise, bevor sie an den Märkten wieder ein größeres Risiko eingehen. Die Sorge, dass das Virus die Fabriktätigkeit und die Konsumausgaben in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt verlangsamen werde, hatte die weltweiten Aktien- und Rohstoff-Märkte in Aufruhr versetzt.

So zeigten sich die Börsen zunächst uneinheitlich: Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,5 Prozent höher bei 23.814 Punkten. ...

