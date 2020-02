Der linke Demokrat Bernie Sanders hat nun in zwei Wettbewerben jeweils die meisten Stimmen gewonnen und gilt damit vorerst als Favorit auf die Präsidentschaftskandidatur. Aber noch kein Grund für die Mitte aufzugeben.

Die "President Pete"-Sprechchöre wollen gar nicht aufhören, als der Kandidat um kurz vor 23 Uhr endlich auf die Bühne tritt. Pete Buttigieg, der ehemalige Bürgermeister von South Bend, hat lange gewartet, bevor er im Community-College von Nashua vor 1200 seiner Anhänger tritt. Lange lag die Hoffnung nach einer Sensation in der Luft. Schließlich kroch der 38-Jährige in den Auszählungszwischenständen der Vorwahl der Demokraten um die Präsidentschaftskandidatur im Bundesstaat New Hampshire je später der Abend wurde immer näher an die führenden Senator Bernie Sanders heran. Zeitweise lagen die beiden Bewerber nur noch einen Prozentpunkt auseinander. Doch dann, kurz nachdem Buttigieg endlich auf die Bühne getreten war, zerplatzten die Träume seiner Anhänger. Kaum hat er begonnen zu sprechen, erklären die ersten Fernsehsender das Rennen für gelaufen. Pete hat verloren, wenngleich denkbar knapp.

Seine Anhänger wollen sich davon jedoch nicht entmutigen lassen. Auch als die Nachricht im Saal langsam die Runde macht, brechen die Begeisterungsausbrüche nicht ab. Buttigieg lässt es geschehen. Immer wieder unterbricht er seine Rede, lässt die Unterstützer feiern. Denn die Niederlage fühlt sich für ihn wohl fast wie ein Sieg an. Vor wenigen Wochen hat er seine Werte hier, bei der ersten Primary der Demokraten, verdoppelt. In die nächsten Wettbewerbe geht er als - zwischenzeitliche - Führungskraft des moderaten Parteiflügels.

Die Erwartungen an die New-Hampshire-Primary waren enorm. Nach dem Skandal-Caucus in Iowa sollte die klassische Vorwahl in dem kleinen Bundesstaat in Neuengland endlich eine eindeutige Standortbestimmung der oppositionellen Demokraten ermöglichen. Seitdem Donald Trump 2016 die Präsidentschaftswahl gewonnen hatte, kämpfen innerhalb der Parteien zwei Denkschulen um die Vorherrschaft: Die einen wollen durch eine scharf linke Wirtschaftspolitik und unverwässert progressive Agenda neue Wählerschichten erschließen und ...

