Der europäische Credit Primärmarkt konnte gestern Emissionen mit einem Gesamtvolumen von knapp EUR 28 Mrd. verzeichnen. Neben dem besonders aktiven SSA Segment wo unteranderem Societe du Grand Paris (finanziert die Pariser U-Bahn) abermals eine großvolumige (EUR 2,5 Mrd.) "grüne" Emission platzierte, stachen vor allem die Emissionen von Siemens (~ EUR 5 Mrd., in 5 Tranchen) und die drei Senior non-preferred Emissionen von Handelsbank, LBBW und der italienischen Banco BPM hervor. Die Ankäufe der EZB im Rahmen des Nettoanleiheankaufprogramms im Corporate Sektor (CSPP) nahmen auch vergangene Woche wieder zu. Per 7. Februar stieg der Bestand um rund EUR 1,4 Mrd. an. Insgesamt belaufen sich die CSPP Holdings der ...

