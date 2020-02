Der Goldpreis hat in Euro einen Rekordwert erreicht. Derzeit wird die Unze in London für über 1400 Euro gehandelt, so hoch wie noch nie zuvor.

Edelmetallhändler und Juweliere melden glänzende Geschäfte mit Gold. Die Nachfrage sei stark gestiegen, wie Vertreter beider Branchen melden. Zudem tragen viele Kunden wegen des Preisanstiegs vermehrt Altgold zu Ankaufshäusern oder zum Juwelier. Ab Freitag trifft sich die Schmuck- und Juwelenbranche bei der Münchner Fachmesse Inhorgenta, zu der über 1050 ...

