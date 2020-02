Russland ist das Zünglein an der Waage! Sie verhinderten in der vergangenen Woche die von der Opec empfohlene Kürzung der Ölförderungmenge und damit eine deutliche Erholung des angschlagenen Preises. Und jetzt - kein Ende der Talfahrt in Sicht? Aktuelle Einschätzungen zum Ölpreis, Gold und Silber von Daniel Rauch, Fondsmanager bei der LBBW Asset Management, im Gespräch mit Börse Stuttgart TV. An der Entwicklung des Goldpreises teilhaben - unser Gold-ETC: https://bit.ly/2RUwFcO