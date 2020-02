In Schweden will Coca-Cola nur noch Kunststoffflaschen, die bis auf das Etikett und den Verschluss vollständig aus recyceltem Kunststoff (PET) hergestellt werden, auf den Markt bringen. Gleichzeitig stellt das Unternehmen neue Etiketten mit einer starken Recycling-Aufforderung vor. Dadurch tritt sogar das Markenlogo in den Hintergrund. Die neuen Etiketten von Coca-Cola Schweden werden bei den Marken Coca-Cola, Fanta, Sprite und Bonaqua eingeführt und stellen eine radikale Abkehr vom internationalen Standarddesign der Etiketten dar. Dieser Schritt ist der Auftakt einer breit angelegten Nachhaltigkeitsinitiative, ...

