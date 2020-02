Herr Otte, warum haben Sie im Januar 2018 umgeschichtet? Prof. Dr. Max Otte: Die repressiven Maßnahmen, die die Notenbanken nach 2008 ergriffen haben, kommen langsam an ihr Ende. Wir befinden uns in einer Asset-Preis-Inflation, in einer Versteinerung der Märkte, ich nenne es auch DDR 2.0. All diese Mega-Eingriffe verlieren langsam ihre Wirkung. So etwas läuft nicht weg. Daher ist es für mich an der Zeit, vor einer neuen Krise zu warnen. Und da bin ich nicht der Einzige, wenn man sich Markus Krall, Florian Homm, Dirk Müller oder Friedrich und Weik ansieht. Ich habe den Crash in meinem Buch aber nicht nur auf die Finanzmärkte bezogen, sondern versucht, allgemeinverständlich die politikwissenschaftlichen und ökonomischen Ansätze anzuführen, die erklären, was los ist auf der Welt im Moment.

HIER erhalten Sie unser kostenloses Value Investing Kompendium!