Die Marktstimmung hat sich verbessert, da die Anleger hoffen, dass das Schlimmste des Coronavirus-Ausbruchs in China vorüber ist.Chinas leitender medizinischer Berater, Zhong Nanshan, sagte gestern, dass die Zahl der neuen Coronavirus-Fälle in einigen Provinzen rückläufig sei und dass die Epidemie in diesem Monat ihren Höhepunkt erreichen werde. Fed-Chef Jerome Powell sagte bei seiner gestrigen Anhörung vor dem US-Kongress, dass die US-Wirtschaft widerstandsfähig zu sein scheint und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...