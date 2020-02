FX/Zinsen: Der gestrige Tag leistete offenbar ähnliche Dienste, wie die Anlaufspur bei der Schiflug-Schanze am Kulm. Abstoßen, reinducken und Tempo machen. Heute könnte ein gediegener Absprung zu neuer Weitenjagd führen, umgelegt auf die Märkte also zu neuer konjunktureller Euphorie, dem Drücken des "Risk-On"-Schalters. Es scheint sich die Meinung durchzusetzen, dass der "Covid-19-Virus" (also mir gefiel "Corona" deutlich besser ...) sein Pulver demnächst verschossen haben wird, die Auswirkungen auf die internationale Wirtschaft also recht begrenzt bleiben könnten. Fed-Chairman "Jay" Powell ließ das gestern bei seinem Statement vor dem US-Repräsentantenhaus ebenso durchblicken, wie die chinesische Führung bei ihrer aktuellen ...

