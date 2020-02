Metsä Board, Hersteller von Premium-Frischfaserkarton und ein Unternehmen der Metsä Group, freut sich bekannt zu geben, dass die Lebensmittelsicherheitssysteme in seinem Werk am Standort Kemi kürzlich nach der FSSC-22000-Norm für Lebensmittelsicherheit zertifiziert wurden. Die Zertifizierung dokumentiert, dass in dem Produktionswerk von Metsä Board umfassende Maßnahmen dafür ergriffen wurden, dass die Produkte die nötige Sicherheit für anspruchsvolle Endanwendungen bieten, beispielsweise beim direkten Lebensmittelkontakt. Als europäischer Hersteller von Frischfaserkarton will Metsä Board sicherstellen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...