TTI verantwortet ab diesem Jahr die Distribution der Elektro-und Elektronikkomponten von Schurter auch in Europa, Afrika und im Nahen Osten. Mit der Übernahme von Mateleco in Frankreich im Jahr 2008 wurde TTI ein Distributor für die Produkte des Unternehmens in Frankreich, nun wird die Zusammenarbeit auf die Region EMEA ausgeweitet. TTI ist mit 133 Niederlassungen in Europa, Amerika und Asien einer der größten Distributoren von elektromechanischen ...

