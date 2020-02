Der Chemiekonzern BASF wird seine neue Batteriematerialienfabrik in Brandenburg bauen. Die Wahl fiel auf den Standort Schwarzheide in der Lausitz.

Der Chemieriese BASF errichtet in Schwarzheide (Brandenburg) einen neuen Produktionsstandort für Batteriematerialien. Der Standort werde Vorprodukte aus einer BASF-Anlage in Finnland verwenden, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Ludwigshafen mit. Vorgesehen sei, beide Anlagen 2022 in Betrieb zu nehmen.

Der Standort in Schwarzheide werde Kathodenmaterialien mit einer Anfangskapazität ...

