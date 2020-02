Die Konjunkturflaute in der Industrie hat deutliche Spuren hinterlassen: Im Dezember 2019 produzierte die Industrie im Euroraum so wenig, wie seit Jahren nicht mehr.

Die Industrie in der Euro-Zone hat ihre Produktion so stark heruntergefahren wie seit Februar 2016 nicht mehr. Die Betriebe stellten im Dezember 2,1 Prozent weniger her als im Vormonat, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch mitteilte.

Vor allem bei Investitionsgütern, die als wichtiger Gradmesser ...

