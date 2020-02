BASF investiert in den Standort Schwarzheide, um dort Batteriematerialien für Elektrofahrzeuge zu produzieren. In der neuen Anlage will das Unternehmen Kathodenmaterialien mit einer Anfangskapazität herstellen, die eine Ausstattung von rund 400.000 vollelektrischen Fahrzeugen pro Jahr mit Batteriematerialien ermöglicht. Diese Kathodenmaterialien, die in der Regel aus gemischten Metalloxiden bestehen, sollen die Leistungsfähigkeit von Batterien steigern. ...

