Das Vermögen der Deutschen wurde schon bis ins Detail durchleuchtet. Nur eine Gruppe entzog sich bislang der Beobachtung: die Reichen und Superreichen. Eine neuartige Studie ändert das jetzt.

Markus Grabka ist Senior Researcher und Direktoriumsmitglied des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) am Wirtschaftsforschungsinstitut DIW. Seine primären Forschungsinteressen liegen im Bereich der Einkommens- und Vermögensverteilung.

WirtschaftsWoche: Vermögen beschäftigt die Menschen wie kaum ein anderes Thema. Gleichzeitig kann man nur unzureichend darüber diskutieren, weil es kaum Informationen über die Vermögen der Reichen gibt.Markus Grabka: Falsch.

Aha?Das war einmal. Vor zwei Jahren haben wir eine Idee entwickelt, wie man den bis dato weißen Fleck des obersten Prozent der Vermögensverteilung in den Griff bekommen kann. Da haben wir einen Pilotversuch gestartet, um zu sehen, ob man über die Reichen nicht doch Daten erheben kann. Und das war so erfreulich, dass uns das Arbeitsministerium eine Finanzierung für eine großangelegte Studie gegeben hat. Deren Feldphase haben wir soeben abgeschlossen. Unser Ziel war, 2000 Haushalte zu befragen, die im obersten Vermögensbereich angesiedelt sind.

Wo beginnt der?Vereinfacht kann man sagen, die obersten ein Prozent. Also Haushalte mit einer Million Euro Nettovermögen und mehr. Bislang war es so, dass die Fallzahlen in diesem Bereich ab einer Million Euro ausgesprochen dünn werden. Da konnte man keine tiefergehende Analyse machen. Zudem wussten wir stets, dass Multimillionäre in diesen Daten gar nicht vorhanden sind. Und Milliardäre schon gar nicht. Wir haben es jetzt geschafft, diese Datenlücke zu schließen. Es ist auch international nahezu einmalig, dass wir diesen obersten Rand auch mit nennenswerten Fallzahlen untersucht haben. Dabei haben wir den identischen Fragebogen verwendet, den wir auch sonst im Rahmen unseres Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) nutzen. Wir können also alle möglichen interessanten Strukturunterschiede zwischen dem Durchschnittsbürger und den Millionären untersuchen.

Gab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...