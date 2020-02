Vor der morgigen Baader Austrian Conference in Köln (sehr gut gebucht, wie man hört), ist nach DAX und Dow nun auch der ATX ytd wieder im Plus, heute Vormittag konnte zudem die Marke von 3200 Punkten überboten werden. ATX ( Akt. Indikation: 3208,80 /3209,00, 0,86%) Sehr stark zeigt sich dabei die Aktie der Telekom Austria, die gestern nach Marktschluss gutes Zahlenmaterial geliefert hat. Bereits gestern war in Deutschland die Deutsche Telekom stark. Der TecDAX befindet sich de facto auf dem höchsten Stand seit 19 Jahren. Mit dem Überwinden des bisherigen Jahreshochs von 3.237 Punkten nimmt er den Haussekurs wieder auf. Gestützt wird er von den Schwergewichten wie Deutsche Telekom, Wirecard und SAP.Telekom Austria ( Akt. Indikation: 7,50 /7,54, ...

