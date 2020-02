Der Chemiekonzern BASF folgt Tesla nach Brandenburg. In der Lausitz plant das Unternehmen eine neue Batteriematerialienfabrik. Unterstützung gibt es aus der Politik mit Fördermittel von etwa 100 Millionen Euro.

BASF wird seine neue Batteriematerialienfabrik in Brandenburg bauen. Die Wahl fiel wie erwartet auf den Standort Schwarzheide in der Lausitz. Dort sollen Kathodenmaterialien für die Batterien von Elektrofahrzeugen hergestellt werden, wie der Chemiekonzern am Mittwoch mitteilte. Zur Höhe der Investitionen wollte sich das Unternehmen nicht äußern. BASF hat sich aber zum Ziel gesetzt, in Europa 400 Millionen Euro in die Herstellung von Batteriematerialien zu stecken. Als erster Standort dafür wurde bereits Harjavalta in Finnland gewählt.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sprach von einem starken Signal für Brandenburg und die Zukunft des Automobilstandorts Deutschland insgesamt. Bis Ende des Jahrzehnts könnten in der Batteriezellfertigung hierzulande Zehntausende neue Jobs entstehen. Opel will ab 2024 Batteriezellen in Kaiserslautern fertigen - und auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...