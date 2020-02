Ort des Tages: SW Umwelttechnik Standort Kärnten. In Klagenfurt und an zwei weiteren Standorten in Österreich entwickelt und produziert die SW Umwelttechnik GmbH Betonfertigteile für Wasserschutz und Infrastruktur. Die Produktpalette reicht von Mineralölabscheidern, Regenwassernutzungsanlagen, Kläranlagen und Großbecken bis hin zu Fischwanderhilfen und Elementen aus ultrahochfestem Beton. Dieser und weitere "Orte des Tages" auf unserer Finanzmap für Österreich. Share link (Der Input von Leya Hempel für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.02.)

Den vollständigen Artikel lesen ...