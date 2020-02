Der Baht hat im vergangenen Jahr gegenüber Euro und Dollar an Wert gewonnen. Aktuell wirkt sich das Coronavirus jedoch negativ auf die Währung aus.

Für Investoren war der thailändische Baht im vergangenen Jahr eine besonders attraktive Anlage. Er legte 2019 um über sieben Prozent gegenüber dem Euro zu - und damit so stark, wie keine andere asiatische Währung. Selbst im Vergleich zum US-Dollar wertete er um fast drei Prozent auf.

Der Bath genießt an den Märkten ähnlich wie der Japanische Yen oder der Schweizer Franken den Status eines sogenannten sicheren Hafens. Das heißt: Wenn die Unsicherheit zunimmt und Anleger Risiken meiden, suchen sie dort Zuflucht. Für den Baht spricht, dass Thailand hohe Devisenreserven in Höhe von fast 230 Milliarden US-Dollar besitzt und einen deutlichen Leistungsbilanzüberschuss erzielt, also einen positiven Saldo im Handel von Waren und Dienstleistungen mit dem Ausland.

Das sind klassische Merkmale von Ländern mit einer harten Währung. Seit Jahresbeginn jedoch hat der Ausbruch des Coronavirus den Höhenflug des Baht gestoppt und der thailändischen Währung beträchtlich zugesetzt. Zum Dollar wertete er seit Jahresbeginn etwa fünf Prozent ab.

"Auf kaum eine andere Währung wirkt sich das Coronavirus so stark aus wie auf den Thai Baht," sagt Commerzbank-Devisenexperte Ulrich Leuchtmann. Das hänge mit der starken Verflechtung Thailands mit China über den Handel und Tourismus zusammen. Ebenfalls unter Druck geraten ist der australische Dollar. Umgekehrt dürften beide Währungen aber auch profitieren, wenn sich die Lage wieder verbessert.

Bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...