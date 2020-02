ST Microelectronics hat sich entschieden, nicht auf den Messen MWC 2020 in Barcelona und Emebbed World in Nürnberg auszustellen, damit die Gesundheit der Mitarbeiter des Unternehmens in jedem Fall geschützt sein soll. Damit reagiert das Unternehmen auf die Verbreitung des aus China stammenden Corona-Virus. ST wird jedoch den Analysten- und Medien-Event auf dem MWC 2020, zu dem das obere Management einlädt, nach wie vor planmäßig durchführen. Dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...