Neuer Tag, neues Allzeithoch. Die Wall Street hat es dem Deutschen Aktienindex vorgemacht, nun scheint man sich auch in Frankfurt an die Wiederaufnahme der Rekordjagd zu gewöhnen. Damit bleibt eine Erkenntnis aus den ersten Wochen des Jahres: Zu mehr als zwei temporären Rücksetzern nach der USA-Iran-Eskalation und nach Ausbruch des Coronavirus hat es nicht gereicht. Die Bullen haben an der Frankfurter Börse weiterhin das Sagen und den DAX heute in der Spitze auf knapp 13.760 Punkte befördert. Was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...