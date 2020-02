China stellt das Gros der Wirkstoffe für Antibiotika her. In der Vergangenheit gab es Lieferengpässe. Das Coronavirus könnte die Probleme verschärfen, warnt Morris Hosseini, Pharma-Experte bei der Beratung Roland Berger.

WirtschaftsWoche: Herr Hosseini, zahlreiche Wirkstoffe für Arzneimittel werden in China hergestellt. Durch den Ausbruch des Coronavirus stehen derzeit jedoch etliche Produktionsanlagen still. Müssen wir uns Sorgen um die Versorgung mit Medikamenten machen?Morris Hosseini: Die Abhängigkeit von China ist schon gefährlich. Nehmen Sie das Beispiel Antibiotika. Über 80 Prozent der Vorprodukte für in Deutschland hergestellte Antibiotika stammen aus China. Natürlich gibt es da Vorräte. Aber wenn die in einigen Wochen, gegen Ende Februar, aufgebraucht sein sollten, wird sich die Versorgung mit Antibiotika in Deutschland verschlechtern, sofern die chinesischen Anlagen bis dahin nicht wieder produzieren. Etliche Anlagen, in denen diese Vorprodukte hergestellt werden, stehen ausgerechnet ...

