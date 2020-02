N26, die deutsche Fintech-Bank, verabschiedet sich aus Großbritannien. Offiziell, so heißt es, wegen des Brexits. Schon im April wolle man sämtliche britische Konten schließen. Doch ist das schon die ganze Geschichte?

N26 macht den Brexit: Die deutsche Fintech-Bank zieht sich aus Großbritannien zurück. Seit Dienstag begrüßt die britische N26-Seite ihre Besucher mit der nüchternen Ankündigung, dass am 15. April sämtliche britischen N26-Konten geschlossen werden. Wegen des EU-Austritts Großbritanniens im Januar werde man in Zukunft nicht mehr in der Lage sein, mit einer europäischen Bankenlizenz im Vereinigten Königreich zu operieren, heißt es weiter. Es folgte eine lange Liste mit Fragen und Antworten, die abhandeln, was das für die Kunden alles bedeutet.

Thomas Grosse, der sich der Neobank im vergangenen August angeschlossen und den neu geschaffenen Posten des "Chief Banking Officers" besetzt hat, wird in einer Erklärung mit den Worten zitiert, man respektiere "die politische Entscheidung vollkommen". Diese habe jedoch zur Folge, dass N26 die Kunden in Großbritannien in Zukunft nicht mehr bedienen kann und daher den Markt verlassen wird. Am "globalen Wachstumskurs von N26" werde sich dadurch allerdings nichts ändern.

Unternehmenssprecher Lars Müller konkretisiert auf Nachfrage, welche Überlegungen zu der Entscheidung geführt hätten. "Als europäische Bank mit einer europäischen Banklizenz müssten wir komplexe regulatorische Maßnahmen umsetzen und Produktaktualisierungen vornehmen, um weiterhin in Großbritannien tätig sein zu können." Das hätte "viele Ressourcen über lange Zeit hinweg gebündelt", die man "sinnvoller in anderen Märkten investieren" könnte. Der Aufwand, eine Banklizenz zu beantragen, sei in Europa und Großbritannien vergleichbar. "Aber der europäische Markt ist deutlich größer."

Ist das schon die ganze Geschichte? Man weiß ja nicht erst seit gestern, dass es nach dem Ende der Brexit-Übergangsfrist für europäische Finanzdienstleister schwieriger werden könnte, in Großbritannien Dienstleistungen anzubieten (und umgekehrt). Und N26 kam 2018 nach ...

