Der Essenslieferant will seine Position in Just Eat Takeaway wiederherstellen. Dafür sollen 8,4 Millionen zusätzliche Aktien gekauft werden.

Der Essenslieferdienst Delivery Hero will 8,4 Millionen zusätzliche Aktien an Just Eat Takeaway.com kaufen. Dies solle über einen Terminaktienerwerb ...

Den vollständigen Artikel lesen ...