Nachdem der Euro zur Wochenmitte auf den tiefsten Stand seit Mai 2017 gefallen ist, bleibt er am Donnerstag stabil. Investoren setzen auf sichere Devisen wie Franken und Yen.

Der Euro hat sich am Donnerstag wenig bewegt und damit nach deutlichen Kursverlusten vom Vortag vorerst stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0871 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. ...

