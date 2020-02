In dem weltweit positiven Marktumfeld konnten sich auch die europäischen Indices sehr gut halten, der EuroStoxx 50 kletterte mit 3.854 Punkten auf den höchsten Stand seit 2008 und gewann schlussendlich 0,8% dazu. Der französische CAC 40 verbesserte sich in gleichem Ausmaß, der deutsche Dax erreichte ein neues Allzeithoch und schloss 0,9% befestigt und in London konnte der Markt um 0,5% vorrücken. Insgesamt nahmen die Sorgen um die Coronavirus-Epidemie weiter ab, was sich positiv auf die Laune der Investoren auswirkte. Gekauft wurden vor allem Titel aus der Auto- und aus der Rohstoffbranche, Aktien von Versorgern, Immobilienunternehmen und aus der Gesundheitsbranche wurden hingegen eher links liegen gelassen. Bester Wert im Eurostoxx war Kering mit einem Plus ...

