Der französische Elektrotechnik-Konzern greift nach dem Stuttgarter Unternehmen. Pro Aktie will er 29 Euro zahlen.

Der französische Elektrotechnik-Konzern Schneider will den Stuttgarter Bausoftware-Spezialisten RIB Software für 1,4 Milliarden Euro kaufen. Schneider Electric bietet 29 Euro je RIB-Aktie, wie beide Unternehmen am Donnerstag mitteilten.

Das ist ein Aufschlag von fast 41 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch. 15 Prozent der Anteile haben sich die Franzosen bereits gesichert, mindestens 50 Prozent plus eine Aktie sollen es werden, damit die Übernahme stattfinden kann.

In Frankfurt kommt die Nachricht gut an: Vor dem Handelsstart notiert die Aktie von RIB Software am Donnerstag fast 40 Prozent im Plus.

