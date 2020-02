Die Analysten von Goldman Sachs haben die Bewertung für die Aktien des Zahlungsabwicklers Wirecard (ISIN: DE0007472060, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF) anlässlich einer Technologie- und Internetkonferenz auf "KAUFEN" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Die Unternehmenspräsentation habe Wege für deutliches Wachstum aufgezeigt, so die Experten in einer gestern vorgestellten Studie. Der jüngste Markteintritt in China sollte zudem zusätzliche Chancen eröffnen. Wirecard Tageschart ...

