(shareribs.com) Paris 13.02.2020 - Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat seine Zahlen für das Gesamtjahr 2019 vorgelegt. Der Auftragseingang konnte gegenüber dem Vorjahr deutlich gesteigert werden, der Umsatz wuchs ebenfalls kräftig. In diesem Jahr will Airbus 880 Flugzeuge ausliefern. Airbus meldete für das Gesamtjahr 2019 einen Umsatz von 70,478 Mrd. Euro, ein Plus von elf Prozent gegenüber dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...