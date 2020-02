Clariant erreichte demnach im vergangenen Jahr eine Rendite (Ebitda) von 16,8 % - der Gesamtumsatz beläuft sich auf 4,399 Mrd. Schweizer Franken. "Im Jahr 2019 haben wir einen bedeutenden Schritt in unserer Strategie gemacht, uns auf unsere Spezialgeschäfte zu konzentrieren. Wir haben unser Portfolio umgestaltet und in einem schwierigen Umfeld eine weitere Umsatzsteigerung und eine solide Margenverbesserung erzielt, was die Widerstandsfähigkeit unserer Geschäfte beweist", sagte Hariolf Kottmann, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...