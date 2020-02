Der Einzelhandels- und Touristikriese Rewe ist weiter auf Wachstumskurs, auch im Online-Handel. Beim Verkauf der Metro-Tochter Real interessiert sich Rewe vor allem für Teilflächen von Märkten.

"Das Geschäftsjahr 2019 war eines der erfolgreichsten in der Rewe-Geschichte", sagte Rewe-Konzernchef Lionel Souque der WirtschaftsWoche. "Unsere Supermärkte in Deutschland sind 2019 stärker gewachsen als alle anderen großen Handelsketten", so Souque. Sehr positiv habe sich auch der Lebensmittelhandel in Mittel- und Osteuropa entwickelt. Auch im Onlinehandel mit Lebensmitteln sieht sich Rewe als Marktführer. "In Deutschland verkauft niemand mehr Lebensmittel über das Internet als Rewe. Das soll auch in Zukunft so ...

