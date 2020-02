Vor Kurzem gab Bill McDermott überraschend seinen Job als SAP-Chef auf und heuerte beim deutlich kleineren Softwarehaus ServiceNow an. Mit dem hat er nun ähnlich Großes vor wie mit seinem alten Arbeitgeber.

Bill McDermott empfängt Besucher in einem Konferenzraum im ersten Stock des Londoner Hotels Four Seasons. Der riesige Klotz gegenüber dem Tower ist im historistischen Stil errichtet, gigantische Säulen am Eingang lassen an einen antiken Tempel denken, aber über Vergangenes will der US-Manager nicht sprechen.

Gerade mal vier Monate ist es her, dass er nach fast zehn Jahren als Vorstandschef von SAP überraschend seinen Rücktritt verkündete. Nun steht er an der Spitze des amerikanischen IT-Unternehmens ServiceNow. Gemessen am Umsatz ist das fast zehnmal so klein wie sein alter Arbeitgeber, bei dem McDermott mehr verdiente als jeder andere Chef eines Unternehmens im deutschen Leitindex Dax. Sein Schritt ist erklärungsbedürftig. Dafür ist er hier.

"Ich wollte schlicht noch mal etwas Neues machen", sagt McDermott im Gespräch mit der WirtschaftsWoche. Dabei bewegt sich ServiceNow in einem ähnlichen Geschäftsfeld wie SAP. Das in Deutschland bisher weithin unbekannte Unternehmen entwickelt Software für das interne und externes Management von Geschäftsprozessen und die Integration verschiedener Anwendungen. Ähnlich wie bei SAP hat McDermott Großes vor. Bei dem Walldorfer Softwareunternehmen hatte er 2018 angekündigt, den Börsenwert innerhalb von acht Jahren zu verdreifachen. Er wollte das offensichtlich nicht mehr selbst begleiten. Bei ServiceNow ...

