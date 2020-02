Heute ist "Austrian Conference" in Köln von der Baader Bank. Ich wünsche allen Beteiligten gute Gespräche, die Wiener Börse hatte zuletzt einen Schwung nach oben hingelegt, heute geht es mit dem internationalen Umfeld mal wieder nach unten, die Meldungslage rund um Corona wurde nicht zwingend besser. Im Rennen um den neuen ATX setzt sich bei der Market Cap FACC von Zumtobel wieder ab. Und wir wissen ja: FACC kann es aus eigener Kraft schaffen, wenn man in der VWAP Market Cap Februar vor Zumtobel bleibt, dieser Tage schreibt FACC in dieser Hinsicht ein bissl Vorsprung in die Statistik. Bleibt FACC auf Rang 25 (darum geht es), wäre derzeit Mayr-Melnhof statt Do&Co im Index, aber auch das ist noch nicht entschieden. Vier Titel: Telekom, Mayr-Melnhof, EVN und ...

