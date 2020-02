Ort des Tages: Mayr-Melnhof / Tann-Group Werk. Im Januar 2019 hat die Division MM Packaging 100 % der Anteile an der Eurasia Invest Holding AG inklusive ihrer Tochterunternehmen, kurz Tann-Gruppe, erworben. Die Tann-Gruppe, mit Hauptsitz in Traun, Österreich, veredelt im Tiefdruckverfahren zugekauftes Rohpapier zu Zigarettenfilterpapier (Tipping Paper) und ist Weltmarktführer in diesem Bereich. Mit acht Produktionsstandorten in sieben Ländern und weltweit rund 1.100 Beschäftigten erzielt die Gruppe Umsatzerlöse von rund 230 Mio. EUR (lt. UGB) pro Jahr. (Quelle: Geschäftsbericht Mayr-Melnhof 2018). Dieser und weitere Orte des Tages auf unserer Finanzmap für Österreich: Share link Mayr-Melnhof ( Akt. Indikation: 129,60 /130,60, -0,38%) ...

