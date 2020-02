Mit finanzieller Unterstützung ihrer US-Muttergesellschaft Teradyne haben Universal Robots (UR) und Mobile Industrial Robots (MIR) ein 50000 m² großes Baugrundstück erworben. Dort investieren sie 36 Millionen Dollar in den Bau eines großen Cobot-Zentrums in der 'Cobot-Hauptstadt' der Welt. Zukünftig werden sich die Unternehmen das Zentrum mit 32000 m² teilen. Kollaborierende Roboter - oder Cobots - sind heute das am schnellsten wachsende Segment der industriellen Automatisierung. Sie können ohne Schutzumhausung Seite an Seite mit dem Menschen zusammenarbeiten, entlasten diese von monotonen Aufgaben ...

