Der deutsche Fernbusanbieter will in den Ländern ein Inlandssystem etablieren. Noch in diesem Jahr soll das Angebot starten.

Flixbus plant für Großbritannien und Portugal nationale Liniennetze. Bislang werden diese Länder nur international angefahren. Ein eigenes Inlandssystem besteht dort nicht. "Wir haben es dort mit einem sehr traditionellen Busreisemarkt zu tun und freuen uns daher, etwas frischen Wind auf die Insel bringen zu dürfen", teilte das Fernbusunternehmen ...

