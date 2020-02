Wegen des in China grassierenden Coronavirus haben viele Firmen vor Ort ihre Mitarbeiter zur Arbeit nach Hause geschickt. Auch die 12 Angestellten der österreichischen Raiffeisen Bank International-Filiale in Peking hatten vorläufig bis über das Wochenende Home Office. Mittlerweile herrsche in der Niederlassung "Normalbetrieb", mit einigen Vorsichtsmaßnahmen, sagte ein Banksprecher heute zur APA. ...

