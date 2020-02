Interne Unterlagen zeigen, was bei Wirecard im Argen liegt. Ein Report über mysteriöse Zahlungen, hartnäckige Wirtschaftsprüfer, ominöse Softwareumsätze - und zweifelhafte Kunden, die aber womöglich hohe Marge bringen.

Der Shatha Tower im Stadtteil Media City ist eine der ersten Adressen des Wüstenemirats Dubai. Ein imposanter Wolkenkratzer, 167 Meter hoch, die Eingangshalle zieren kleine Fähnchen des Wüstenemirats. Wer hier arbeitet, kommt in den Genuss eines gehobenen Restaurants und eines Fitnessstudios. Ein großer Swimmingpool ist auch dabei.

Ein deutsches Unternehmen hat es fast nach ganz oben geschafft. Zwei Töchter des Zahlungsabwicklers Wirecard belegen das 38. von 41 Stockwerken. Durch übergroße Fenster schauen die Beschäftigten auf die Wolkenkratzer Dubais und den Persischen Golf. Die Perspektive scheint grenzenlos, der Himmel ist das Limit.

Das Arbeitsumfeld passt zum steilen Aufstieg des Unternehmens, an dessen bescheidene Anfänge heute noch die schmucklose Zentrale in einem Gewerbegebiet der 10.000-Einwohner-Gemeinde Aschheim nordöstlich von München erinnert.

Wirecard startete Ende der Neunzigerjahre als Zahlungsabwickler, der vor allem für Glücksspiel- und Pornoseiten im Internet tätig war. Daraus ist ein internationaler Player im Geschäft mit elektronischen Geldtransfers geworden. Zahlt ein Verbraucher im Internet oder an der Ladenkasse, etwa per Kreditkarte, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Wirecard die Zahlung abwickelt, letztlich also dafür sorgt, dass das Geld des Kunden beim Händler ankommt. Dank des von Amazon und Co. vorangetriebenen Booms im Onlinehandel gilt die Abwicklung von Zahlungen als Zukunftsgeschäft.

Dementsprechend stark wächst Wirecard. Binnen zehn Jahren hat sich der Umsatz auf über zwei Milliarden Euro verzehnfacht. Vorstandschef Markus Braun hat mit dem neben SAP einzigen Digitalunternehmen im Dax einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. Viele Aktionäre lieben ihn, konnte er doch den Börsenwert des Unternehmens in den letzten zehn Jahren von 900 Millionen auf zuletzt über 17 Milliarden Euro steigern. Für seine Anhänger ist Braun ein digitaler Pionier, der es mit den Größen aus dem Silicon Valley aufnehmen kann.

Wenn da nur nicht diese Zweifel wären, die immer wieder tiefe Schatten auf die Firma werfen. Regelmäßig gibt es Berichte über angeblich fragwürdige Methoden vor allem bei der Bilanzierung. Hedgefonds wetten immer wieder auf fallende Kurse. Jetzt zeigen umfangreiche interne Unterlagen, die der WirtschaftsWoche vorliegen, dass in Wirecard zumindest 2017 immer noch einiges von der Schmuddelfirma aus dem Porno- und Glücksspielmilieu schlummerte, die sie in den Gründungsjahren war. Der WirtschaftsWoche liegt eine Liste mit den Namen von rund 100.000 Wirecard-Kunden aus dem Jahr 2017 vor. Viele der großen Kunden aus der Sparte "Digitale Geschäfte" sind zumindest als zweifelhaft einzustufen. Von einigen soll sich das Unternehmen mittlerweile getrennt haben.

Hinzu kommen Fragen zu engen Geschäftspartnern. Wirecards Dubai-Töchter tragen mehr als die Hälfte zum Konzerngewinn bei. Dort wickelt der Dax-Konzern Zahlungen unter anderem über den Dienstleister Al Alam ab. Andere internationale Zahlungsdienstleister kennen die für Wirecard so wichtige Firma nach eigenem Bekunden nicht. Eigentümer und Strippenzieher von Al Alam bleiben im Dunkeln, die Rolle der Firma kann Wirecard bis heute nicht plausibel erklären.

Weitere interne Unterlagen zeigen, dass Wirecards Tochter in Indien, einer der wichtigsten und teuersten Zukäufe in der kurzen Historie des Konzerns, nur mithilfe zweifelhafter Softwareumsätze 2017 in die Gewinnzone gehievt werden konnte. In mindestens einem Fall wurden hierfür erst Monate später schriftliche Vertragsabschlüsse fabriziert, nachdem der indische Wirtschaftsprüfer unbequeme Fragen stellte. Wirecard ließ Fragen der WirtschaftsWoche hierzu unbeantwortet. Der Akte Wirecard können auf Basis der Dokumente weitere Kapitel hinzugefügt werden. Brauns Anhänger unter den Investoren argumentieren, die Compliance - also die Abteilung, die in einem Unternehmen überwacht, ob sich alle an die Regeln halten - sei bei Wirecard eben nicht im Gleichschritt mitgewachsen. Die Firma habe einige interne Prozesse noch nicht im Griff. Das weltweit verzweigte und rekordschnell hochgezogene Geschäft sei zwangsläufig an einigen Stellen intransparent. Das Unternehmen will jetzt wohl die Zahl seiner Compliance-Mitarbeiter aufstocken. Die internen Dokumente aber belegen, dass es bei Wirecard offenbar nicht nur an Compliance mangelt - und das an mehreren Ecken der Welt.

Rätselhafte Softwareumsätze

So ereignet sich knapp 3000 Kilometer Luftlinie von den Luxus-Bürotürmen in Dubai entfernt Rätselhaftes: 2015 kauft Wirecard in Indien das Zahlungsgeschäft der indischen GI Retail Group. Die Gruppe bietet Bezahllösungen im Internet. Im Kern bestand dieses Geschäft aus einem Dienstleister namens Hermes. Einschließlich Erfolgsprämie ist Wirecard die Übernahme 320 Millionen Euro wert. Es war die bis dahin größte Transaktion der Unternehmensgeschichte.

320 Millionen sind ein hoher Preis für Geschäfte, die 2015 nur 4,5 Millionen Euro Jahresüberschuss einbrachten. Bis heute ist unklar, wer von Wirecards Großzügigkeit profitierte. Denn der Deal war in zwei Stufen abgelaufen. In der ersten verkauften die ursprünglichen Eigentümer ihre Hermes-Anteile für rund 40 Millionen Euro an einen Fonds mit Sitz in Mauritius.Dieser Fonds - zweite Stufe des Deals - reichte Hermes einige Wochen später für den inklusive Prämie achtfachen Preis an Wirecard weiter. Wer hinter dem Mauritius-Fonds steht, ist nicht einsehbar und wird auch von Wirecard nicht verraten. Für einen Deal dieser Größenordnung ist das zumindest erstaunlich.

Gewinnwunder am Jahresende

Da bei ihnen nur ein Achtel der 320 Millionen ankam, die Wirecard letztlich für Hermes anbot, fühlen sich frühere Minderheitsgesellschafter von Hermes betrogen. Sie haben Wirecard in London verklagt. Laut einem Schriftsatz, den Wirecard als Antwort darauf bei Gericht eingereicht hat, wussten die Wirecard-Manager, wie wenig der Mauritius-Fonds für Hermes bezahlt hatte. Die Information wollen sie allerdings erst nach Abschluss des Kaufvertrags vom 27. Oktober 2015 erhalten haben - wann genau, ist unklar. Auch hierzu äußert sich Wirecard auf Anfrage nicht.

Übervorteilt sehen sich die Wirecard-Manager in Aschheim bis heute nicht. Hermes, so argumentieren sie sinngemäß, sei sein Geld wert gewesen, was sich schon daran zeige, dass Wirecard bis heute keine außerplanmäßige Abschreibung auf die Tochter vornehmen musste. Das ist richtig.

Richtig ist aber auch, dass die Indien-Tochter im Jahr 2017 offenbar nur auf höchst verwunderliche Weise Gewinn machte. Von Januar bis November setzte Hermes nach internen Unterlagen durchschnittlich nur 1,4 Millionen Euro im Monat um - ein überschaubarer Betrag für eine Gesellschaft, die gut 320 Millionen Euro wert sein sollte.

Im Dezember aber lag der Umsatz auf einmal mehr als acht Mal höher. Da den zusätzlichen Erträgen laut den internen Unterlagen aber keine nennenswerten zusätzlichen Personal- oder Sachkosten gegenüberstanden, fiel das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im Dezember 45 Mal so hoch aus wie im Durchschnitt der elf Monate zuvor. Grund für das Gewinnwunder am Jahresende waren demnach erhebliche Umsätze mit Software. So will Hermes Geschäftspartnern unter anderem Zugriff auf eine Datenbank gewährt und dafür Gebühren berechnet haben. Wirecard äußert sich hierzu nicht.Mindestens genauso seltsam wie die plötzliche Umsatzsteigerung ist, woher der Umsatz kam: Zwei Drittel der "Software-Umsätze" will Hermes ausgerechnet ...

