Nach dem Ausbruch des Coronavirus sind die Straßen der chinesischen Metropolen leergefegt. Niemand weiß, wann man zur Normalität zurückkehrt. Nun zittert die internationale Autoindustrie. Sie hängt am chinesischen Puls.

Die glorreiche Dekade hatte an sich nur einen Grund: ein zunächst explodierendes und lange Zeit immerhin noch florierendes China. Doch nach Dieselskandal, Elektro-Wirrwarr sowie Handelskrieg zwischen China und den USA werden die internationalen Autohersteller derzeit von einer Bombe getroffen, die mittelfristig schmerzhafter denn je werden könnte. Seitdem die Atemwegserkrankung "2019-nCov", besser bekannt als Coronavirus, am 31. Dezember 2019 - wohl knapp einen Monat zu spät - offiziell von den Behörden bestätigt wurde, ist die chinesische Wirtschaft beinahe völlig zum Erliegen gekommen. Ließ sich durch das chinesische Neujahrsfest zunächst vieles noch kaschieren, wurde schnell klar, dass die Chinesen nicht zum normalen Alltag übergehen können.

Das gilt nicht nur für das längst abgeriegelte Wuhan, Hauptstadt der chinesischen Provinz Hubei, das sich zum Dreh- und Angelpunkt des Coronavirus entwickelte, sondern für die meisten größeren Städte im Land. Einige tausend Menschen - insbesondere in China - sind mittlerweile infiziert; viele hundert sind gestorben und ein Ende ist nicht in Sicht. Das bereitet nahezu allen Verantwortlichen aus der Autobranche schlaflose Nächte. Wenn die Bevölkerung nicht auf die Straße geht und sich Lebensmittel allenfalls von einem Kurier nach Hause liefern lässt, ist es mit dem Kauf von neuen Autos nicht weit her. Bereits vor Beginn des chinesischen Neujahrsfests war der Handel von Fahrzeugen jeder Klasse weitgehend zum Erliegen gekommen.

Webasto, süddeutscher Zulieferer als Epizentrum der deutschen Virus-Erkrankungen, will seit Mittwoch in klinisch gereinigten Räumen langsam wieder zum Alltagsgeschäft übergehen. "Wir sind erleichtert, dass seit Anfang vergangener Woche kein neuer Krankheitsfall unter unseren Mitarbeitern dazu gekommen ist. Noch sind wir vorsichtig, weil immer noch recht wenig über den Virus bekannt ist", sagt Holger Engelmann, Vorsitzender des Vorstands von Webasto, "aber es sieht so aus, als hätten wir durch unser schnelles und entschiedenes Handeln nach dem ersten positiven Test die Infektionskette im Unternehmen unterbrochen."

In Asien sieht die Situation anders aus. Nach wie vor arbeiten bei den meisten Firmen die Mitarbeiter allenfalls von zu Hause. Die Güterproduktion liegt bei Autoherstellern und Zulieferern seit längerem flach. Längst treffen diese Unterbrechungen der Fertigungslinien nicht nur die Produktion und den Absatz in China, sondern auch in anderen Regionen. Hyundai und Kia beispielsweise mussten ihre Fertigungen im Heimatland Südkorea aussetzen, weil die aus China dringend benötigten Komponenten fehlten. Ähnlich sieht es bei Renault-Samsung, General Motors und SsangYong aus, die allesamt in Korea fertigen. Da bereits die ersten Zulieferer wackeln, hat der Hyundai-Konzern beschlossen, knapp ...

