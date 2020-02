Rewe-Chef Souque sieht den Preisdruck im Lebensmittelhandel als Folge der starken Stellung von Aldi und Lidl. Er will die Discounter mit neuen Angeboten auf Abstand halten - und das Nährwertsiegel Nutri-Score einführen.

Seit Monaten rollen Bauern mit Traktoren in die Städte, um für mehr Wertschätzung und höhere Lebensmittelpreise zu demonstrieren. Anfang Februar lud Bundeskanzlerin Angela Merkel die Vertreter der großen Supermarktketten zum Spitzengespräch ins Kanzleramt. Mit dabei: Rewe-Konzernchef Lionel Souque.

Herr Souque, Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner hat in der Debatte um niedrige Lebensmittelpreise eine einfache Frage gestellt, die wir hier gerne weiterreichen an Sie: "Zwei Kilo Äpfel für 1,11 Euro, wie soll so etwas funktionieren?" Das war kein Rewe-Angebot, deshalb kenne ich die genaue Kalkulation nicht.

Sind 1,11 Euro ein fairer Preis für zwei Kilo Äpfel?Was ist ein fairer Preis? Da haben Verbraucher, Händler und Erzeuger ganz unterschiedliche Vorstellungen. Die verarbeitende Industrie zahlt für Äpfel 12 bis 30 Cent pro Kilo. Wir liegen im Einkauf deutlich darüber und zahlen Preise, die für die Erzeuger nicht nur kostendeckend sind, sondern bei denen sie einen Ertrag erwirtschaften. Ich weiß, dass viele Bauern hart arbeiten und wenig verdienen. Aber den Handel an den Pranger zu stellen ist sachlich falsch. Wir bei Rewe sind offen für Lösungen, die den Erzeugern helfen.

Sie heizen mit Aktionsangeboten den Preiskampf an. Jedenfalls sieht es Ministerin Klöckner so. Sie spricht von "Dumpingpreisen". In Deutschland ist das Preisniveau niedrig, weil die Discounter hier so stark positioniert sind wie sonst nirgendwo in Europa. Sie haben einen Marktanteil von deutlich über 40 Prozent. Wenn Aldi oder Lidl die Preise senken, müssen wir im Supermarkt darauf reagieren - das erwarten unsere Kunden. Aber ich sehe keine "Dumpingpreise". Es gibt das gesetzliche Verbot, unter Einstandspreis zu verkaufen. Aktionsrabatte werden zum großen Teil von uns selbst zulasten unserer Spanne finanziert. Zudem spielen Aktionsangebote in Deutschland eine viel geringere Rolle als in anderen Ländern.

Aus Ihrer Sicht trifft den Handel also keine Schuld an den Problemen der Bauern? Es geht nicht um Schuld. Die Wirtschaftlichkeit eines Landwirts ist nicht unmittelbar an die Verkaufspreise des Handels gekoppelt. Bei unserem Treffen im Kanzleramt wurde schnell klar, dass wir alle im Grunde die gleichen Ziele verfolgen: mehr Tierwohl, mehr Umweltschutz, eine nachhaltige Landwirtschaft mit auskömmlichen Preisen für die Erzeuger. Dazu können und wollen wir etwas beitragen. Denken Sie an die Initiative Tierwohl, die wir mitgegründet haben. Allein Rewe hat dafür schon mehr als 100 Millionen Euro investiert. Tatsache ist aber auch, dass wir nur wenig Einfluss auf die Erzeugerpreise haben.

Wie bitte? Wer sonst bestimmt die Preise für Obst, Gemüse oder Fleisch?Erstens spielen die Preise am Weltmarkt eine große Rolle. Zweitens sind die ersten Ansprechpartner der Landwirtschaft im Inland die Lebensmittelhersteller, die großen Erzeuger- und Vermarktungsgesellschaften. Direkte Verhandlungen mit Landwirten und Erzeugern gibt es bei uns fast ausschließlich bei den rund 2000 lokalen Partnerschaften unserer selbstständigen Kaufleute. Da geht es um ausgewählte regionale oder saisonale Produkte, und das funktioniert auf der Basis von persönlichem Vertrauen und Fairness.

Auch die Hersteller beklagen die Macht der Handelsketten. Mit Aldi, Lidl, Edeka und Rewe beherrschen vier Konzerne den Lebensmittelmarkt. Es besteht kein Grund, sich um die Lebensmittelhersteller zu sorgen. Wir wollen jedes Produkt, das unseren Kunden einen Mehrwert wie mehr Tierwohl, verbesserten Umweltschutz oder eine gesündere Rezeptur bietet, im Regal stehen haben. Wenn ein Hersteller uns allerdings nur die fünfzigste ...

